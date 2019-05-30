Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским восстановление минского процесса

КИЕВ. 30 мая. УНН. Главы МИД Германии и Франции Гайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь шла о восстановлении минского процесса. Об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Германии, передает УНН.

"Это была очень хорошая беседа. Вместе с Жан-Ивом Ле Дрианом мы обсудили, как восстановить минский процесс", - написал Маас.

Глава МИД Германии также отметил, что "народ Восточной Украины заслуживает мира".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом.