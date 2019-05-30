Регистрация | Вход |
USD: 26,68 0,2772  EUR: 29,77 0,2142 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 30 мая 2019 20:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина
Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3075
Версия для печати

ЦИК провела жеребьевку по включению кандидатур в состав ОИК

ЦИК провела жеребьевку по включению кандидатур в состав ОИК

КИЕВ. 30 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по включению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий по внеочередным парламентским выборам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В режиме заседания Комиссия провела жеребьевку по включению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, которым было определено, что в состав ОИК будут входить, кроме кандидатур от шести политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в Аппарате Верховной совета Украины текущего созыва, представители 25 политических партий, кандидатов в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года", - сообщили в Комиссии.

Напомним, для изготовления избирательных бюллетеней до 21 июля, когда состоятся внеочередные парламентские выборы в Украине, необходимо около 600 т бумаги. Ориентировочная стоимость печати и доставки избирательных бюллетеней составляет 295 млн грн.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, ЦИК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.