ЦИК провела жеребьевку по включению кандидатур в состав ОИК

КИЕВ. 30 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по включению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий по внеочередным парламентским выборам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В режиме заседания Комиссия провела жеребьевку по включению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, которым было определено, что в состав ОИК будут входить, кроме кандидатур от шести политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в Аппарате Верховной совета Украины текущего созыва, представители 25 политических партий, кандидатов в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года", - сообщили в Комиссии.

Напомним, для изготовления избирательных бюллетеней до 21 июля, когда состоятся внеочередные парламентские выборы в Украине, необходимо около 600 т бумаги. Ориентировочная стоимость печати и доставки избирательных бюллетеней составляет 295 млн грн.