Регистрация | Вход |
USD: 26,68 0,2772  EUR: 29,77 0,2142 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 30 мая 2019 22:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина
Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6750
Версия для печати

В АП обнародовали стенограмму встречи Зеленского с руководством Верховной Рады 21 мая

В АП обнародовали стенограмму встречи Зеленского с руководством Верховной Рады 21 мая

КИЕВ. 30 мая. УНН. Администрация Президента обнародовала стенограмму встречи Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций 21 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019 года", - пояснили в администрации.

Стенограмма опубликована в виде файла Microsoft Word и содержит 74 страницы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, провел встречу с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп.

После встречи Президент обратился к председателю Верховной Рады с требованием собрать внеочередное заседание парламента. Заседание было назначено на 22 мая.

На внеочередном заседании в Раде состоялось обсуждение предложенных Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектов о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

После чего в Раде прошло голосование о внесении законопроектов в повестку дня. Большинство из нардепов не поддержало внесение одного из документов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, АП, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.