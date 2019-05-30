В АП обнародовали стенограмму встречи Зеленского с руководством Верховной Рады 21 мая

КИЕВ. 30 мая. УНН. Администрация Президента обнародовала стенограмму встречи Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций 21 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019 года", - пояснили в администрации.

Стенограмма опубликована в виде файла Microsoft Word и содержит 74 страницы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, провел встречу с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп.

После встречи Президент обратился к председателю Верховной Рады с требованием собрать внеочередное заседание парламента. Заседание было назначено на 22 мая.

На внеочередном заседании в Раде состоялось обсуждение предложенных Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектов о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

После чего в Раде прошло голосование о внесении законопроектов в повестку дня. Большинство из нардепов не поддержало внесение одного из документов.