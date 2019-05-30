В АП сообщили о цели визита Зеленского в Брюссель

КИЕВ. 30 мая. УНН. Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель будет иметь целью продемонстрировать направление внешней политики Украины. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко, передает УНН.

"... этот визит продемонстрирует, что наша внешняя политика, какой была - такой она остается", - сказал Пристайко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершит визит к институтам ЕС и НАТО в Брюсселе.

Запланированы встречи Зеленского с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур.

В АП отметили, что Президент проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.