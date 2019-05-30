У Президента рассказали, когда станет известна замена Климкина

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внесёт кандидатуру нового министра иностранных дел Украины, как только в парламенте проголосуют за отставку действующего министра Павла Климкина. Об этом заявил глава партии “Слуга народу”, член команды Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передаёт кореспондент УНН.

“Президент определяет (кандидатуру министра иностранных дел — ред.) и Президент подаст эту кандидатуру, если появится возможность наконец- то в Раде проголосовать за нового главу МИД. При условии, что сначала будет выполнена предстоящая процедура, и действующий глава МИД будет отправлен в отставку”, — сказал Разумков.

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Напомним, сегодня комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел.