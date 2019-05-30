Разумков сравнил Зеленского с "третьим Майданом"

КИЕВ. 30 мая. УНН. Выбор народом Украины в качестве Президента Владимира Зеленского фактически был третьим "Майданом". Такую точку зрения высказал глава партии "Слуга народа", член команды Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Если мы говорим о Революции Достоинства, там захотели поменять цивилизационный выбор украинского народа. Здесь же (во время президентских выборов 2019 — ред.) был тоже Майдан. Не знаю чем бы он закончился, если бы не было Зеленского. Зеленский фактически был третьим Майданом. Слава Богу, он был мирным”, — сказал Разумков.

По его словам, у Зеленского получилось объединить общество, благодаря чему он получил высокую поддержку.

“Сегодня говорить о том, что это не был третий Майдан, наверное просто не правильно”, — добавил он.

Отметим, Революция Достоинства — это период политических и общественных изменений в Украине с 21 ноября 2013 по февраль 2014 года, вызванные уходом политического руководства страны законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию и последующей противодействием этому курсу.

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Напомним, “Небесная Сотня” — принята в Украине собирательное название погибших протестующих, которые имели непосредственное отношение к идее и акции Евромайдан (Революции Достоинства) в декабре 2013 — феврале 2014 года.

21 февраля 2014 года официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана. В этот день на Майдане состоялось прощание с погибшими героями, которых в траурных речах назвали “Небесной сотней”.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС заработало в полном объеме с 1 сентября 2017 года. Его подписание происходило в два этапа. 21 марта 2014 года подписали политическую часть. А уже 27 июня того же года — экономическую. Соглашение синхронно ратифицировали оба — украинский и европейский — парламенты 16 сентября 2014 года. Этим документом предусмотрена и зона свободной торговли между Украиной и ЕС. Временное применение Соглашения состоялось с 1 ноября того же года. При этом временное применение торговых положений началось с 1 января 2016 года.