Регистрация | Вход |
USD: 26,68 0,2772  EUR: 29,77 0,2142 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 30 мая 2019 23:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина
Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2685
Версия для печати

Международные организации поставили в Украину просроченных лекарств на более 1,7 гривен - СП

Международные организации поставили в Украину просроченных лекарств на более 1,7 гривен - СП

КИЕВ. 30 мая. УНН. Согласно новому отчету Счетной палаты в Украину поставили просроченные лекарственные средства на сумму на 1 704,2 тысячи гривен. Об этом сообщила главный инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, передает УНН.

“По состоянию на 01.02.2019 лекарственные средства на сумму 1 704,2 тыс. грн для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, и детей и взрослых, больных хроническими вирусными гепатитами, полученные от международных специализированных организаций Краун и ПРООН, по которым срок годности истек, уже непригодны для лечения соответствующей категории пациентов”, — говорится в документе.

Как сообщал УНН, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в рамках программы реимбурсации лекарств за апрель выплатила аптечным заведениям 45,3 млн гривен.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины предлагает изменить подход к назначению лекарств — таблетка вместо укола.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Минздрав, Счетная палата, отчет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.