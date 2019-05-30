Международные организации поставили в Украину просроченных лекарств на более 1,7 гривен - СП

КИЕВ. 30 мая. УНН. Согласно новому отчету Счетной палаты в Украину поставили просроченные лекарственные средства на сумму на 1 704,2 тысячи гривен. Об этом сообщила главный инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, передает УНН.

“По состоянию на 01.02.2019 лекарственные средства на сумму 1 704,2 тыс. грн для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, и детей и взрослых, больных хроническими вирусными гепатитами, полученные от международных специализированных организаций Краун и ПРООН, по которым срок годности истек, уже непригодны для лечения соответствующей категории пациентов”, — говорится в документе.

Как сообщал УНН, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в рамках программы реимбурсации лекарств за апрель выплатила аптечным заведениям 45,3 млн гривен.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины предлагает изменить подход к назначению лекарств — таблетка вместо укола.