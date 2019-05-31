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Заседание СНБО будет посвящено только вопросу энергетики - Данилюк

Заседание СНБО будет посвящено только вопросу энергетики - Данилюк

КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодняшнее заседание СНБО будет посвящено только вопросу энергетики. Об этом сегодня в эфире программы "Право на власть" заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает УНН.

“Заседание СНБО будет посвящено проблемам энергетики. Это не узкая, а достаточно широкая тема и она одна — это энергетика”, — заявил он.

Данилюк также отметил, что нужно фокусироваться на системных пишеннях.

Ранее УНН сообщал, что Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших в ночь на 29 мая, получат поддержку от государства.

“Уже принято решение выделить по 100 тысяч гривен”, — сообщил он.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Напомним, во время посещения шахты Глава государства выразил соболезнования семьям погибших горняков и пообщался с рабочими, которые пожаловались на задержки с выплатой зарплаты.

Источник: УНН
Теги: уголь, СНБО, энергетика, Владимир Зеленский
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