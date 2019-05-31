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Встреча в "нормандской формате" может состояться в середине июля - секретарь СНБО

Встреча в "нормандской формате" может состояться в середине июля - секретарь СНБО

КИЕВ. 31 мая. УНН. Встреча в "нормандской формате" может состояться в середине июля. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает УНН.

“Состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать и готовиться к встрече в „нормандском формате“. Это может произойти в середине июля”, — сказал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что переговоры в нормандском формате с участием Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации в Донбассе возобновятся не раньше осени.

Как сообщал УНН, Макрон заявил о готовности созвать встречу в нормандском формате, когда будут созданы условия.

Напомним, раньше 21 мая немецкая канцлер Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре, как можно достичь прогресса в реализации минских договоренностей после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее УНН сообщал, что ближайшее заседание СНБО будет посвящено только вопросу энергетики.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, Франция, Украина, Германия, Нормандский формат, Нормандская четверка, заседание
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