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Сегодня президент направит в ВРУ законопроект об ответственности за незаконное обогащение - Данилюк

Сегодня президент направит в ВРУ законопроект об ответственности за незаконное обогащение - Данилюк

КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский направит в парламент законопроект о возвращении криминальнои ответственности за незаконное обогащение. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает УНН.

"Завтра в ВР будет внесен закон о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил МВФ, когда подаст в ВР законопроект о незаконном обогащении.

Ранее секретарь СНБО сообщал, что встреча в "нормандской формате" может состояться в середине июля.

В частности, УНН сообщал, что по заявлению Данлюка - на ближайшем заседании СНБО будет обсуждаться только вопросы энергетики.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Украина, законопроект, коррупционеры, Владимир Зеленский
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