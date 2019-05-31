Медведчук не будет участником Минского процесса - секретарь СНБО

КИЕВ. 31 мая. УНН. Виктор Медведчук не будет участником Минского процесса. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает УНН.

"Мы не видим Медведчука участником минского процесса", - заявил он.

Секретарь СНБО также сообщил, что в ближайшее время будет изменен персональный состав минских групп.

"Персональный состав минских групп будут изменены и это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул он.

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Напомним, глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан не считает пророссийского политика Виктора Медведчука возможным помощником в налаживании контактов с Россией.

Ранее секретарь СНБО сообщал, что встреча в "нормандской формате" может состояться в середине июля.