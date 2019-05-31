Власти Японии отодвинули от Токио зону учений войск США

КИЕВ. 31 мая. УНН. Правительство Японии официально приняло в пятницу решение переместить зоны проведения учений американских ВМС к югу от Токио, позволит на 40 тыс. увеличить ежегодное число взлетов и посадок в столичном аэропорту Нарита. Ранее такой шаг был согласован с администрацией США, сообщил телеканал NHK, передает УНН.

С 1 июля будут смещены на юг на несколько десятков километров две зоны учений в Тихом океане, расположенные на юго-восток от полуострова Босо в районе японской столицы. Американские корабли и самолеты регулярно проводят там боевые стрельбы, эти районы практически закрыты для гражданских транспортных средств. Площадь самой большой из этих зон составляет около 4 тыс. кв. км.

Смещение районов учений на юг позволит довести ежегодное число взлетов и посадок в аэропорту Нарита до 340 тыс. В дальнейшем интенсивность его использования предполагается повысить до 500 тыс. взлетов и посадок в год.

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Такая мера особенно важен с учетом прогнозируемого резкого увеличения притока иностранных туристов в Японию в 2020 году, когда в Токио состоятся летние Олимпийские и Паралимпийские игры. В 2018 году в страну посетили более 31 млн иностранцев. В 2020 году, как ожидается, их число возрастет до 40 млн.

Напомним, с 2012 года в Японии наблюдается быстрый рост посетителей. Благодаря упрощенному режиму получения визы, количество украинских туристов в Японии выросло на 30% и составила более 8 тысяч человек.

Ранее УНН сообщал, что Япония купит необитаемый остров для переноса туда авиации США.