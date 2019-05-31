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Помпео: Иран напал на нефтяные танкеры, чтобы поднять стоимость нефти на мировом рынке

Помпео: Иран напал на нефтяные танкеры, чтобы поднять стоимость нефти на мировом рынке

КИЕВ. 31 мая. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран осуществил нападение на четыре танкера в водах ОАЭ, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

“Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла”, — сказал Помпео.

Напомним, 12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры “Амджад” и “Аль-Марзука”, принадлежащих саудовской компании “Бахри”, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрирован в эмиратах танкер A. Michel. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отрицает.

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Источник: УНН
Теги: США, нефть, Иран, ОАЭ, корабль
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