Арабские страны выразили солидарность в противодействии Ирану

КИЕВ. 31 мая. УНН. Арабские государства выразили полную солидарность в противодействии Ирану, осудив все последние нападения в регионе, и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории. Об этом говорится в итоговом заявлении прошел в четверг в Мекке чрезвычайного саммита Лиги арабских государств, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Поддерживаем все действия Саудовской Аравии по защите своей территории и безопасности, - отмечается в коммюнике. - Арабские государства солидарны перед лицом иранской интервенций. Осуждаем вмешательство Ирана в сирийский кризис, в дела Бахрейна и поддержку действующих там террористических групп, осуждаем иранскую оккупацию трех островов ОАЭ, а также запуски ракет иранского производства из Йемена в Саудовской Аравии".

"Сотрудничество с Тегераном должно основываться только на принципе его невмешательства в дела других государств", - подчеркивается в итоговом заявлении.

Ранее УНН сообщал, что 19 мая Король Саудовской Аравии заявил о созыве экстренной встречи арабских стран после недавних атак. Советник президента США Дональд Трампа Джон Болтон заявил, что присоединится к встрече арабских стран для деэскалации конфликта с Ираном.

Как сообщал УНН, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что два из четырех коммерческих судов, стали утром 12 мая объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ - саудовские нефтяные танкеры.

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После этого правительство страны сообщил, что атаки на нефтепроводы в Саудовской Аравии нацелены не только против королевства, но и создают угрозу безопасности всей мировой экономике.