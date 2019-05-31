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Зеленский уволил еще одного чиновника СБУ

Зеленский уволил еще одного чиновника СБУ

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Освободить ОСТАФИЙЧУКА Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Президент Украины В.Зеленского", - говорится в тексте документа.

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Как сообщал УНН, Зеленский назначил начальника Службы безопасности Президента .

Как сообщал УНН, Президент уволил Гелетея с должности начальника УГО .

Также напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО.

Источник: УНН
Теги: СБУ, указы, Президент, увольнение, Владимир Зеленский
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