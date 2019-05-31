Зеленский подал заявки на регистрацию пяти новых торговых марок

КИЕВ. 31 мая. УНН. Действующий Президент Украины Владимир Зеленский в марте, когда еще был кандидатом в президенты, подал в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) заявки на регистрацию пяти новых товарных знаков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию из базы данных Укрпатента.

Согласно информации в базе данных, в марте Зеленский подал заявки на регистрацию таких ТМ, как "Зекоманда", "Ze", "Ze!" и "Ze2019", "Команда Зеленського".

Как отмечается, в настоящее время заявки находятся на стадии "формальная экспертиза (ожидает рассмотрения)".

Напомним, Зеленский задекларировал дом в Италии и 500 тыс. долл. в ПриватБанке. В декларации также указано, что Зеленский - обладатель шести патентов, а также 33 знаков для товаров и услуг.