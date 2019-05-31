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В правительстве создадут рабочую группу по возврату украинцев, находящихся в Сирии

В правительстве создадут рабочую группу по возврату украинцев, находящихся в Сирии

КИЕВ. 31 мая. УНН. Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив пообещал, что в правительстве будет создана рабочая группа по возвращению в Украину более 100 украинцев, которые находятся в Сирии. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

Так, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что три месяца назад к нему обратились родственники граждан Украины, которые по тем или иным причинам оказались в Сирии.

"Речь идет о более 100 людях, это женщины и дети, пережившие страшные события войны в Сирии, бомбежки. Сейчас они в международном лагере, там ужасные условия", - отметил Чубаров.

Он добавил, что необходимо срочно на правительственном уровне решать этот вопрос.

"По этому вопросу я хочу заверить, что проинформирую премьер-министра сегодня, а в понедельник-вторник будет создана рабочая группа", - ответил Кубив.

Как сообщал УНН, в адрес Меджлиса крымскотатарского народа и в адрес Рефат Чубаров, поступают обращения женщин - граждан Украины разных национальностей, которые оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Сирия

В тексте упоминаются

Кубив Степан
Кубив Степан
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