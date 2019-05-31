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Окружной админсуд "закидали" исками против членов ВККСУ

Окружной админсуд "закидали" исками против членов ВККСУ

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Окружной административный суд города Киева продолжают поступать иски относительно полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, с начала года исков к ВККСУ или ее членам - более 30. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает УНН.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск судьи Леси Яровой к голове ВККСУ Сергею Козьякову и ее членам Юрию Титову, Валентине Устименко, Анастасии Зарицкой, Николаю Мишину, Михаилу Макарчуку. Истец просит суд установить отсутствие полномочий у вышеупомянутых членов ВККСУ с 29 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Среди других требований иска - признание противоправным бездействие председателя комиссии Сергея Козьякова с 29 марта 2019 года, которая заключалась в ненадлежащем осуществлении полномочий и руководстве органом, добавили в суде.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по делу.

"Следует отметить, что с начала года в Окружной административный суд города Киева поступило более 30 исков, в которых ответчиками или третьими лицами определены ВККСУ и ее члены. Подавляющее большинство исков касается установления отсутствия полномочий у членов ВККСУ, в других случаях суд просят признать ненадлежащим осуществление полномочий и руководство Комиссии ее председателем Сергеем Козьяковым, или же оспаривают результаты конкурса в ВС", - отметили в суде.

Напомним, ранее в ВККСУ сообщили, что в Комиссию повторно не явились на экзамен 27 из 30 назначенных на квалификационное оценки судей Окружного админсуда.

Источник: УНН
Теги: суд, ВККСУ
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