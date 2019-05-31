Меркель настроена обсудить с Помпео будущее Украины

КИЕВ. 31 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом встречи с госсекретарем США Майком Помпео, которая сейчас проходит в Берлине, объявила о предстоящих темах разговора двух политиков. Среди них - ситуация в Сирии, Ливии и Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт в Twitter, передает УНН.

"Мир находится в большом потрясении, мы поговорим о различных проблемах, включая: ситуацию в Сирии, нестабильную ситуацию в Ливии и будущее Украины. Мы говорим в духе партнерства", - цитирует Меркель пресс-секретарь.

Ранее СМИ сообщали, что Помпео во время поездки в Европу обсудит парламентские выборы в Украине.

Напомним, накануне главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили, в частности, возобновление минского процесса.