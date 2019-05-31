Регистрация | Вход |
USD: 26,87 0,1892  EUR: 29,92 0,1519 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 31 мая 2019 15:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Суд изберет меру пресечения украинскому капитану корабля-участника смертельной аварии на Дунае
Суд изберет меру пресечения украинскому капитану корабля-участника смертельной аварии на Дунае
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3285
Версия для печати

Меркель настроена обсудить с Помпео будущее Украины

Меркель настроена обсудить с Помпео будущее Украины

КИЕВ. 31 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом встречи с госсекретарем США Майком Помпео, которая сейчас проходит в Берлине, объявила о предстоящих темах разговора двух политиков. Среди них - ситуация в Сирии, Ливии и Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт в Twitter, передает УНН.

"Мир находится в большом потрясении, мы поговорим о различных проблемах, включая: ситуацию в Сирии, нестабильную ситуацию в Ливии и будущее Украины. Мы говорим в духе партнерства", - цитирует Меркель пресс-секретарь.

Ранее СМИ сообщали, что Помпео во время поездки в Европу обсудит парламентские выборы в Украине.

Напомним, накануне главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили, в частности, возобновление минского процесса.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Германия, Ангела Меркель, Майк Помпео
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.