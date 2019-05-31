В Раду поступил закон про этапы оценки судей

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Верховную Раду Украины поступил проект закона 10353 о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно установления этапов квалификационного оценивания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Проект закона был внесен в парламент сегодня, 31 мая, пока он находится на рассмотрении руководством ВРУ. Инициатор законодательного акта является народный депутат Юрий Бублик.



Главным комитетом, который первым должен рассмотреть проект закона, определен Комитет по вопросам правовой политики и правосудия.



Напомним, 18 июля прошлого года спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон "О судоустройстве и статусе судей".



