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Украинцы предложили Зеленскому назначить Медведчука послом в КНДР

Украинцы предложили Зеленскому назначить Медведчука послом в КНДР

Виктор Медведчук

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили назначить Виктора Медведчука послом в КНДР. Соответствующую петицию №22/055942-эп было зарегистрировано на официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Петиция была подана 30 мая. Ее автором является Андрей Кузьменко.

"В связи с большим управленческим опытом в переговорах со "сверхгосударствами" особенно в газовых вопросах и необходимыми знаниями у Медведчука Виктора Владимировича просим вас назначить его послом в КНДР (Северная Корея)", - говорится в петиции.

Добавим, что документ уже поддержали 829 человек.

Напомним, в октябре 2015 года на официальном интернет-представительстве Президента Украины была зарегистрирована петиция о назначении Юлии Тимошенко послом в Гондурасе, набравшая 25 тыс. подписей.

Также украинцы предлагали пятому Президенту Украины Петру Порошенко назначить Арсения Яценюка послом в Россию.

Источник: УНН
Теги: Медведчук, Украина, посол, петиция
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