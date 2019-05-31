Украинцы предложили Зеленскому назначить Медведчука послом в КНДР

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили назначить Виктора Медведчука послом в КНДР. Соответствующую петицию №22/055942-эп было зарегистрировано на официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Петиция была подана 30 мая. Ее автором является Андрей Кузьменко.

"В связи с большим управленческим опытом в переговорах со "сверхгосударствами" особенно в газовых вопросах и необходимыми знаниями у Медведчука Виктора Владимировича просим вас назначить его послом в КНДР (Северная Корея)", - говорится в петиции.

Добавим, что документ уже поддержали 829 человек.

Напомним, в октябре 2015 года на официальном интернет-представительстве Президента Украины была зарегистрирована петиция о назначении Юлии Тимошенко послом в Гондурасе, набравшая 25 тыс. подписей.

Также украинцы предлагали пятому Президенту Украины Петру Порошенко назначить Арсения Яценюка послом в Россию.