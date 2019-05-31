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Зеленский подписал новые увольнения в СБУ

Зеленский подписал новые увольнения в СБУ

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины Виталия Маликова и начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олега Валендюка. Соответствующие указы содержатся на сайте Президента Украины, передает УНН.

Так, указ №342/2019 "Об освобождении В.Маликов с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины" и указ №344/2019 "Об освобождении О.Валендюка с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области" были обнародованы сегодня на сайте Президента.

Кроме того, на сайте содержится указ №343/2019 "Об освобождении В.Маликов от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины".

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: УНН
Теги: СБУ, политика, увольнение, Владимир Зеленский
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