Зеленский подписал новые увольнения в СБУ

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины Виталия Маликова и начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олега Валендюка. Соответствующие указы содержатся на сайте Президента Украины, передает УНН.

Так, указ №342/2019 "Об освобождении В.Маликов с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины" и указ №344/2019 "Об освобождении О.Валендюка с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области" были обнародованы сегодня на сайте Президента.



Кроме того, на сайте содержится указ №343/2019 "Об освобождении В.Маликов от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины".



Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.