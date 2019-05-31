КИЕВ. 31 мая. УНН. Петиция о признании Голодомора геноцидом появилась на сайте парламента Новой Зеландии. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил в своем Twitter, передает УНН.

"Друзья и коллеги, петиция о признании Голодомора геноцидом на сайте парламента Новой Зеландии. Открытая для подписей с 8 января 2019 года и набрала пока 500+ подписей. Поможем собрать необходимое количество голосов", - сообщил он.



Как сообщал УНН, петиция о Голодоморе на сайте Бундестага собрала необходимое количество подписей для рассмотрения .



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Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев присоединиться к подписанию петиции, которая появилась на сайте парламента Германии о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.