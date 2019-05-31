Зеленский освободил от должности и с военной службы Председателя Госпогранслужбы
КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил Петра Цигикал от должности Председателя Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий указ содержится на сайте Президента Украины, передает УНН.
Так, указ №345/2019 "Об освобождении П.Цигикала от должности Председателя Государственной пограничной службы Украины" был обнародован сегодня на сайте Президента.
Кроме того, появился указ Президента об увольнении генерала армии Украины Петра Цигикал с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.
Отметим, ранее сегодня Зеленский освободил от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины Виталия Маликова и начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.