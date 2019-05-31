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В России заявили о расширении списка санкций в отношении представителей ЕС

В России заявили о расширении списка санкций в отношении представителей ЕС

КИЕВ. 31 мая. УНН. В России принято решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом говорится в заявлении Министрества иностранных дел России, передает УНН.

В МИД РФ отметили, что в последнее время Европейский союз отличился принятием ряда решений, которые предусматривают применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера.

"Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Российская Федерация неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций. В связи с принятыми ЕС решениями открыто заявляли о том, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия.

"В связи с этим российской стороной принято решение о расширении соответствующего списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Количество фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - говорится в сообщении.

Соответствующие ограничения введены согласно Федеральному закону от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", отметили в МИД РФ.

"Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена Представительству Европейского союза в России в установленном порядке", - добавили в российском ведомстве.

Напомним, ЕС призвал страны ООН подумать о санкциях против РФ за Крым.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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