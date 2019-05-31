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В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о голосовании военных

В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о голосовании военных

КИЕВ. 31 мая. УНН. Верховная Рада Украины зарегистрировала еще один законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о голосовании военнослужащих, передает УНН.

Так, сегодня, 31 мая, в Раде зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих №10356.

Напомним, в Раде зарегистрировали президентский законопроект об импичменте.

Как сообщал УНН, обнародовали текст законопроекта Зеленского об импичменте.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, голосование, ВСУ, законопроект, Президент, Владимир Зеленский
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