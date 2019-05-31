Новости: Политика
Пятница, 31 мая 2019, 17:15 • Анжелика Зенова • 6480
В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о голосовании военных
КИЕВ. 31 мая. УНН. Верховная Рада Украины зарегистрировала еще один законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о голосовании военнослужащих, передает УНН.
Так, сегодня, 31 мая, в Раде зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих №10356.
Напомним, в Раде зарегистрировали президентский законопроект об импичменте.
Как сообщал УНН, обнародовали текст законопроекта Зеленского об импичменте.
Источник: УНН