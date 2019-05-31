У Зеленского анонсировали решения в сфере энергетики

КИЕВ. 31 мая. УНН. Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Президента по результатам совещания, проведенного Президентом Владимиром Зеленским, при участии членов СНБО, посвященную энергетической безопасности, передает УНН.

"Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня прошло совещание с участием членов СНБО, которые провел Зеленский, по вопросам энергобезопасности.