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У Зеленского анонсировали решения в сфере энергетики

У Зеленского анонсировали решения в сфере энергетики

КИЕВ. 31 мая. УНН. Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Президента по результатам совещания, проведенного Президентом Владимиром Зеленским, при участии членов СНБО, посвященную энергетической безопасности, передает УНН.

"Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня прошло совещание с участием членов СНБО, которые провел Зеленский, по вопросам энергобезопасности.

Источник: УНН
Теги: СНБО, энергетика, Владимир Зеленский
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