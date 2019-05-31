Следующее заседание СНБО может состояться через две недели — Данилюк

КИЕВ. 31 мая. УНН. Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины может состояться через две недели. Об этом после заседания сказал секретарь СНБО Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

"Окончательным решением было дать 10 дней-2 недели для того, чтобы все участники совещания, Кабинета министров под те проблемы, которые были определены как приоритетные, предложили решение и внедрили их. То, что не может быть сделано Кабмином и требует позиции площадки СНБО, полномочий СНБО, те вопросы будут внесены на отдельное заседание СНБО, посвященное энергетической теме, которое может пройти через две недели", - сказал секретарь.

Как сообщал УНН, окончательным решением заседания Совета национальной безопасности и обороны было дать 2 недели его участникам для решения проблем, которые были определены как приоритетные, предложить решения и внедрить их.

Ранее у Зеленского анонсировали решения в сфере энергетики.

Напомним, сегодня прошло совещание с участием членов СНБО, которое провел Зеленский, по вопросам энергобезопасности.