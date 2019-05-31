Большинство членов СНБО против запуска энергорынка в июле - Данилюк

КИЕВ. 31 мая. УНН. Большинство членов Совета национальной безопасности и обороны Украины во время совещания, которое проходило под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, высказались за перенос запуска нового рынка электроэнергии. Об этом сообщил во время брифинга секретарь СНБО Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

"Большинство участников совещания сошлись на том, что введение в действие закона (о электроэнергии - ред.) надо откладывать, и вопрос в том, это делать на 3 месяца, на 9 месяцев или на год. Но была позиция, что надо готовиться к тому, что он все-таки будет введен", - отметил Данилюк.

По его словам, не последнюю роль в этом вопросе играет возможность Верховной Рады рассмотреть изменения в этот закон, который отсрочит.

"Воспримет ли Верховная Рада этот закон как приоритетный, будет ли достаточно голосов? Сейчас это вопрос открытый. Окончательную позицию будет формировать Кабинет министров", - добавил Данилюк.

Он рассказал, что все готовились к внедрению этого рынка с 1 июля, а сейчас, когда остался месяц, некоторые меняют позицию, учитывая степень готовности и последствия, если эта модель будет внедрена без готовности.

"Правительство еще раз должно посмотреть на эту проблематику, проанализировать и принять решение. Или, при необходимости обратиться к СНБО, но уже с единственным хорошо проработанным предложением", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее министр энергетики и и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что пока не видит необходимости и возможности переносить запуск энергетического рынка, который запланирован на 1 июля.