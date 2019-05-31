Украинский бизнес должен диверсифицировать поставки энергоресурсов - Данилюк

КИЕВ. 31 мая. УНН. В ожидании ограничительных мер украинский бизнес должен искать пути диверсификации поставок энергоресурсов. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

"Это зависит от разных категорий, например, дизель - это около 40%, то есть это существенная доля, и в ожидании ограничительных мер бизнес должен думать, как диверсифицировать поставки, и это на самом деле происходит. Все-таки, возможны варианты, просто будет смена поставщика, не будет реального ограничения. Как страна, мы должны быть к этому готовы", - ответил Данилюк на вопрос, какую долю занимают импортируемые из Российской Федерации энергоресурсы.

Данилюк добавил, что варианты диверсификации существуют, однако некоторые из них могут занять время, а некоторые - привести к росту цен на этот ресурс.

Напомним, большинство членов СНБО против запуска энергорынка в июле.