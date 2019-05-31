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ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы

ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы

КИЕВ. 31 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала 9 кандидатов в народные депутаты Украины для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия зарегистрировала 9 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 31 мая Комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения.

Напомним, ЦИК отказала в регистрации одному из кандидатов в нардепы.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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