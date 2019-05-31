Разумков заявил, что не согласен с позицией Шефира по языковому закону

КИЕВ. 31 мая. УНН. Глава партии "Слуга народа", член команды Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает позицию совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира о, в частности, уменьшении доли языковых квот на телевидении и радио, отмене закона о языке и возможности договориться с президентом РФ Владимиром Путиным. Такую точку зрения он высказал в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"В этих аспектах - это личная позиция Шефира. Я, например, с ней не согласен. Почему она такая, этот вопрос лучше задать ему. Он не является государственным служащим, он не пошел работать в Администрацию Президента", - сказал Разумков.

Также он добавил, что ему не совсем корректно комментировать эту ситуацию.

"Но со своей точки зрения, даже не с точки зрения главы партии, а с точки зрения гражданина, я многим в чем с Шефиром не согласен", - отметил Разумков.

Кроме того, он сказал, что понимает, что в Украине есть персоналии, которые зарабатывают на войне.

"Это правда. Я надеюсь, что в ближайшем будущем эта пагубная практика наконец-то закончиться, а те, кто снова вздумает зарабатывать на крови наших ребят, получит очень хорошо по рукам", - заявил Разумков.

Напомним, в Администрации Президента Украины Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира о, в частности, уменьшении доли языковых квот на телевидении и радио, отмене закона о языке и возможности договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.