Разумков заявил, что не согласен с позицией Шефира по языковому закону
Дмитрий Разумков
КИЕВ. 31 мая. УНН. Глава партии "Слуга народа", член команды Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает позицию совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира о, в частности, уменьшении доли языковых квот на телевидении и радио, отмене закона о языке и возможности договориться с президентом РФ Владимиром Путиным. Такую точку зрения он высказал в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
"В этих аспектах - это личная позиция Шефира. Я, например, с ней не согласен. Почему она такая, этот вопрос лучше задать ему. Он не является государственным служащим, он не пошел работать в Администрацию Президента", - сказал Разумков.
Также он добавил, что ему не совсем корректно комментировать эту ситуацию.
"Но со своей точки зрения, даже не с точки зрения главы партии, а с точки зрения гражданина, я многим в чем с Шефиром не согласен", - отметил Разумков.
Кроме того, он сказал, что понимает, что в Украине есть персоналии, которые зарабатывают на войне.
"Это правда. Я надеюсь, что в ближайшем будущем эта пагубная практика наконец-то закончиться, а те, кто снова вздумает зарабатывать на крови наших ребят, получит очень хорошо по рукам", - заявил Разумков.
Напомним, в Администрации Президента Украины Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира о, в частности, уменьшении доли языковых квот на телевидении и радио, отмене закона о языке и возможности договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.