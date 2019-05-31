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Франция готова поддержать мирные инициативы Зеленского по Донбассу - Ле Дриан

КИЕВ. 31 мая. УНН. Франция заверила в готовности поддерживать реализацию любых инициатив, которые будут исходить от украинского руководства в реализации установления мира на Донбассе. Об этом сказал журналистам глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Министр отметил, что во время встречи заметил настрой Зеленского на усиление страны, завершение войны и возвращение мира на Донбасс.

"... Франция заверила в готовности поддерживать реализацию любых инициатив, которые будут исходить от украинского руководства в реализации этой цели", - отметил он.

В то же время, в пресс-службе АП сообщили, что во время встречи Зеленский поблагодарил Францию за последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности нашей страны.

Президент также заявил, что солидарность Франции с Украиной в качестве партнера в нормандской формате и в различных международных группах и организациях крайне необходима для сохранения безопасности и отстаивания норм и принципов международного права на континенте, сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, участники встречи уделили значительное внимание дальнейшему углублению двустороннего политического диалога и укреплению сотрудничества между Украиной и Францией, в частности в торгово-экономической сфере.

Напомним, в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Париж.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Франция, Украина
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