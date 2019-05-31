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Зеленский не обсуждал с главой МИД Германии “Северный Поток-2”

Зеленский не обсуждал с главой МИД Германии “Северный Поток-2”

Хайко Маас

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и Президент Украины Владимир Зеленский во время вчерашних переговоров в Киеве не затрагивали “должным образом” тему газопровода “Северный Поток-2”. Об этом Маас заявил в пятницу во время пресс-конференции по итогам встречи с американском коллегой Майком Помпео, передаёт корреспондент УНН.

Так, во время пресс-конференции журналист задал Маасу вопрос о том, поднималась ли на встрече с Президентом Зеленским тема “Северного потока-2” и дал ли министр какие-либо гарантии украинской стороне о том, что Украина не “останется в дураках”, когда газопровод будет построен.

“Относительно „Северного Потока-2“: во время моих вчерашних переговоров с президентом Зеленским в Киеве этот вопрос не фигурировал должным образом”, — ответил глава немецкого МИДа.

Напомним, 30 мая после встречи с Зеленским главы МИД Франции и Германии выразили Президенту Украины Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в “нормандском формате”, а также обсудили инцидент в Керченском проливе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Северный поток-2
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