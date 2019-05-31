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Туск и Зеленский встретятся в Брюсселе 5 июня

Туск и Зеленский встретятся в Брюсселе 5 июня

КИЕВ. 31 мая. УНН. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе состоится 5 июня в 15:30 по киевскому времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на еженедельный график Туска на сайте Европейского Совета.

"В среду, 5 июня 2019 года в 14:30 (15:30 по Киеву - ред.) встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня осуществит визит в институции ЕС и НАТО в Брюсселе.

Как сообщал УНН, Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём, заявил, что западные партнеры Украины с нетерпением ждут первого визита Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель.

Также, визит Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель будет иметь целью продемонстрировать направление внешней политики Украины.

Источник: УНН
Теги: Брюссель, Дональд Туск, Владимир Зеленский
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