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МИД РФ решило прокомментировать исчезновение серверов из Администрации президента Украины

МИД РФ решило прокомментировать исчезновение серверов из Администрации президента Украины

КИЕВ. 31 мая. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о пропаже из здания администрации президента Украины серверов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), связав это с якобы “попытками команды предыдущего главы государства замести следы”. Об этом она в пятницу написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.

“На строительство очередной „новой Украины“, включая оборону и информационную безопасность... получали фантастические суммы от западных кураторов. А тут — „за свой счет“ пришлось все устанавливать президенту-бессребренику. Думаю, этот благотворительный трюк нужен был, чтобы потом замести следы”, — написала Захарова.

Представитель российского дипломатического ведомства также удивилась “бездействию Службы безопасности Украины” в то время, как президент страны на свои деньги арендовал для СНБО оборудование у частной фирмы и установил его “без надлежащей проверки”. “Как в администрацию президента Украины могли пронести и установить технику без соответствующей проверки и инвентарных номеров, а потом так же демонтировать и вынести — загадка покруче Розеттского камня”, — отметила Захарова.

Напоминаем, ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов секретной информации из АП.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Украина, Администрация президента
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