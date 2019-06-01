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Скоро президент представит новую команду переговорщиков от Украины в Минске - министр

Скоро президент представит новую команду переговорщиков от Украины в Минске - министр

КИЕВ. 1 июня. УНН. На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский представит новую команду переговорщиков от Украины в минской трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в интервью “Радио НВ” сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает УНН.

“Минская площадка возобновит свою работу. Насколько я понимаю 5 июня это произойдет”, — сообщил министр.

На вопрос ведучои, кто туда поедет, Павел Климкин ответил: “Будет назначена новая команда. Она будет, соответственно, представлена на следующей неделе, поскольку это сделает президент, я просто не буду это делать. Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые”.

Как сообщал УНН, глава государства предлагает законодательно закрепить спецучастки для военных.

Источник: УНН
Теги: Украина, Павел Климкин, Минск, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
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