Трамп пригласил Зеленского в гости - АП

КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АП.

Глава государства также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал УНН, проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.