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Пиночет стучит нам в дверь - Матиос

Пиночет стучит нам в дверь - Матиос

КИЕВ. 1 июня. УНН. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время интервью на одном из украинских телеканалов сравнил ситуацию с состоянием правоохранительных органов и возможностью превентивно действовать в вопросе опережение уголовных преступлений, отмечает УНН.

“Я когда-то говорил, что Пиночет стучит нам в дверь”, — заявил глава Военной прокуратуры.

“Так вот, когда оскопленые правоохранительные органы могут будут превентивно, то есть на предупреждение не допускать совершения тяжких, особо тяжких преступлений — появится „Пиночет“: разбоя, бандитизма, посттравматического расстройства и он придет с оружием и будет делать право силы, а не силу права, то есть возьмет автомат и сам сделает „право“ — без судьи, прокурора и всего остального и самое главное, что придет делать „право“ не до простого бизнесмена, а в первую очередь он придет к тем, кто представляет государство — к прокурору, судье, потому что будет считать, что они виноваты в том, что происходит в государстве. Виноваты все — и народ и их представители”.

Напоминаем, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью одному из украинских телеканалов, завершая собственное мнение относительно политической ситуации в государстве после выборов президента сообщил, что парламент Украины распущен — обоснованно.

Источник: УНН
Теги: Украина, Матиос

В тексте упоминаются

Матиос Анатолий
Матиос Анатолий
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