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Американский сенатор после встречи с Зеленским пообещал поддержку Украине

Американский сенатор после встречи с Зеленским пообещал поддержку Украине

КИЕВ. 2 июня. УНН. Американский сенатор-республиканец Роберт Портман, который является сопредседателем сенатского украинского кокуса, по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что США продолжат оказывать Украине “военную, политическую и экономическую помощь”. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

“Я буду продолжать работать с моими коллегами в Сенате над тем, чтобы у украинских военных были необходимые возможности для защиты своей суверенной территории — на суше, на море и в воздухе”, — приводятся слова конгрессмена в сообщении на его сайте.

По словам Портмана, он обсудил с Зеленским отношения между Киевом и Вашингтоном, конфликт с Россией, а также программу президента Украины по борьбе с коррупцией и развитии экономики страны.

Встреча Зеленского и Портмана прошла 30 мая, стороны обсудили политическую ситуацию на Украине, в том числе досрочные выборы в Верховную раду. По словам Зеленского, Украина ведет две войны: “войну с Россией и войну с коррупцией внутри страны”.

Ранее стало известно, что Зеленский обсудил с американским сенатором роспуск Рады.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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