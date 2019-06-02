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Матиос: Зеленскому стоит безотлагательно внести изменения в УПК

Матиос: Зеленскому стоит безотлагательно внести изменения в УПК

Анатолий Матиос

КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский должен безотлагательно внести изменения в УПК относительно альтернативной подследственности коррупционных преступлений для всех правоохранительных органов. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью одному из украинских телеканалов, передает УНН.

"Президент должен внести сейчас, этой Верховной Раде, как неотложные изменения в закон о подследственности, где написать, что тот, кто обнаружил факт коррупции, несмотря на то, крупная рыба, всякая рыба, тот расследует и доводит до суда. Альтернативная подследственность для всех имеющихся в государстве правоохранительных органов", - сказал он, комментируя вопрос борьбы с коррупцией в Украине.

Матиос уверен, что эти изменения улучшат качество работы правоохранительных органов за счет чувства состязательности и того, что патриотам развяжут руки и они смогут защищать свою страну.

"У нас в СБУ есть такие люди, в ГФС есть такие люди, в полиции. У них инструментов нет", - добавил прокурор.

Как сообщал УНН, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью одному из украинских телеканалов, завершая собственное мнение относительно политической ситуации в государстве после выборов президента сообщил, что парламент Украины распущен - обоснованно.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Матиос, Президент, УПК, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Матиос Анатолий
Матиос Анатолий
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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