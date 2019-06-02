Возвращение России в ПАСЕ вызовет новый кризис в Совете Европы — Арьев

КИЕВ. 2 июня. УНН. Возвращение русской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы на условиях, которые выдвигает Москва, приведет к новому кризису в организации. Об этом в интервью DW рассказал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает УНН.

"Пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ. Этот политический процесс может закончиться существенным подрывом доверия к Совету Европы со стороны правозащитников, общественных организаций, реформаторов. Будет очень плохо, если Совет Европы продемонстрирует, что кто-то получил победу, а кто-то - поражение. Это приведет к новому кризису в организации, возможно, более серьезному, чем был", - сказал Арьев.

Также он отметил, что в Совете Европы пытаются изменить регламент для того, чтобы пойти на встречу РФ и не допустить ее выхода из СЕ.

"Я могу согласиться с опасениями правозащитников по поводу того, что в случае выхода России она перестанет быть частью Европейского суда по правам человека. Это достаточно сильный аргумент. Однако с другой стороны Россия не сделала ни одного, даже малейшего, шага на выполнение требований Совета Европы", - заявил Арьев.

По его словам, среди национальных делегаций более или менее сплоченную, единодушную позицию имеют Украина, Грузия, Швеция, Польша. Они считают, что безусловного возвращения России в ПАСЕ быть не может.

"Позиции других делегаций разделились в зависимости от политических групп, личных убеждений депутатов. На последнем заседании постоянного комитета ПАСЕ в Париже подавляющее большинство выступающих высказывалось критически в отношении этих планов. Но однозначных выводов я делать не могу, так как многие просто промолчал", - отметил Арьев.

Отмечено, что в Париже 3 июня начинается заседание регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, 17 мая более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое может позволить России вернуться в ПАСЕ по баснословной процедурой.

Ранее Арьев заявлял, что Украина в ПАСЕ ослаблена, и риск возврата России большой.

Также напомним, что, по прогнозу эксперта, Россия же может вернуться к Парламентской Ассамблеи Совета Европы в январе 2020 года.