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Супрун заявила о намерении остаться в Украине после выборов

Супрун заявила о намерении остаться в Украине после выборов

Ульяна Супрун

КИЕВ. 2 июня. УНН. Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун в интервью "Новое время" рассказала, что планирует остаться в Украине и продолжать работать здесь, даже если после завершения парламентских выборов не будет исполнять обязанности министра, передает УНН.

"Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше работать здесь. И надеюсь, что смогу в любой способ дальше помогать, чтобы эта трансформация (в сфере медицины - ред.) происходила", - заявила Супрун.

По ее словам, что она является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

"Посмотрим, как будет дальше. Потому что я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела в пользу Украины", - сказала Супрун.

Напомним, у Президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что он не может влиять на позицию министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Новый глава Минздрава в Украине сможет появиться только после парламентских выборов и создания новой коалиции.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Ульяна Супрун
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