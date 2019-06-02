В команде Зеленского опровергли невозможность партии "Слуга народа" участвовать в выборах

КИЕВ. 2 июня. УНН. Команда Президента Украины Владимира Зеленского опровергла несколько сообщений на некоторых интернет-порталах, отметив, что они распространяют заведомо недостоверную информацию, в том числе и о том, что партия "Слуга народа" не сможет участвовать в парламентских выборах. Об этом команда Зеленского сообщила в Facebook, передает УНН.

Так, команда прокомментировала информацию о том, что партия "Слуга народа" по юридическим причинам не сможет принять участие во внеочередных выборах в парламент 21 июля.

"Сообщение, размещенное на некоторых интернет-порталах о том, что партия "Слуга народа" по юридическим причинам не сможет принять участие во внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года, заведомо недостоверной информации", - говорится в сообщении.

Также опровергли информацию о том, что якобы Дмитрий Разумков был избран председателем партии 27 мая.

"...внеочередной съезд партии "Слуга народа" принял соответствующее решение 21 мая. В этот день Иван Баканов сложил полномочия председателя партии и приостановил свое членство в партии "Слуга народа". Напоминаем, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя председателя СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства", - заявили в команде Президента.

Кроме того, в команде назвали фейком данные, что партия "Слуга народа" вносила изменения в свой устав из-за изменения главы.

"Фейком является и заявление журналистов о том, что якобы партия "Слуга народа" вносила изменения в устав партии в связи с изменением Главы, ведь согласно украинскому законодательству смена руководителя юридического лица и внесении изменений в учредительные документы являются совершенно разными регистрационными действиями. Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.