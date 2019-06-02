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В РФ объявили тендер по оценке "ущерба Крыма от Украины"

В РФ объявили тендер по оценке "ущерба Крыма от Украины"

КИЕВ. 2 июня. УНН. На сайте российских госзакупок размещен тендер на предоставление услуг по проведению исследований для "оценки ущерба", нанесенного Крыму от Украины. Стартовая стоимость исследования - почти 10 миллионов российских рублей, передает УНН.

Так, на сайте госзакупок указано, что начальная цена контракта составляет 9 990 000,00 рублей (152 347,50 долларов США - ред.).

Заказчиком исследования выступает Государственная дума России, которая хочет увидеть "сравнительный анализ социально-экономической ситуации и законодательного регулирования ключевых сфер жизни в Республике Крым и городе Севастополь в период СССР, в составе Украины и в составе Российской Федерации. Оценку ущерба, нанесенного региону за период пребывания в составе Украины".

Также отмечается, что заявки принимаются до 27 июня. По итогам конкурса исполнителя должны выбрать 11 июля.

Ранее УНН сообщал, что в РФ хотят обязать Украину выплатить "компенсацию за Крым".

Напомним, депутат Госдумы, член думского комитета по финансовому рынку Андрей Козенко на первом заседании профильной рабочей группы Госдумы в среду заявил, что "экономические потери Крыма" от пребывания в составе Украины, превышают 1,5 трлн рублей (23,03 млрд долл США).

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, тендеры, убыток
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