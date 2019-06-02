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В базу "Миротворец" попал российский журналист Познер

В базу "Миротворец" попал российский журналист Познер

Владимир Познер

КИЕВ. 2 июня. УНН. Российского журналиста Владимира Познера внесли в базу сайта "Миротворец" за то, что он посетил оккупированный Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Миротворец".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", - сказаено в сообщении.

Также сайт приводит слова Познера о том, что он "приезжал туда (в Крым - ред.) как председатель жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал".

Напомним, российского шоумена и актера Михаила Галустяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, журналисты
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