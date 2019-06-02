В РФ призвали Зеленского наказать активистов за снос памятника Жукова в Харькове

КИЕВ. 2 июня. УНН. Общественная палата РФ призывала новые власти Украины публично осудить людей, которые снесли бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, найти их и привлечь к ответственности. Об этом заявила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Призываем новое политическое руководство перестать потакать тем гражданам, которые придерживаются радикальных идеологий. Необходимо публично осудить эти действия, также публично найти вандалов, чтобы они отвечали по всей строгости закона", - заявила Сутормина.

По ее словам, националистические идеи "никогда не несут благо, это всегда разрушение".

"Надеюсь, что администрация (Президента Украины - ред.) господина Зеленского это понимает. Также просим ОБСЕ обратить внимание на этот вопиющий факт", - добавила Сутормина.

Напомним, в воскресенье прошел съезд "партии мэров", которую поддержали мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. Возле Дворца спорта в Харькове прошел пикет против этого съезда.

Во время него активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Также во время пикета группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.