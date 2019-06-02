МИД РФ: снос памятника Жукову в Харькове - серьезный вызов для новой власти Украины

КИЕВ. 2 июня. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье назвала снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и включение Владимира Познера в базу данных сайта “Миротворец” “серьезным вызовом” для новой власти Украины, пишет УНН.

“Включение Владимира Познера в списки “Миротворца” и снос памятника Жукову в Харькове — серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении “Осудить нельзя промолчать”, — написала она на своей странице в Facebook.

Стоит напомнить, в Харькове активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Так, активисты повалили памятник Жукову. Силовики пытались остановить их, но те с помощью лестницы и веревки повалили постамент. На месте бюста установили украинский флаг. Сам бюст разбивали на части и пытались сбить буквы с постамента.