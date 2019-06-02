Регистрация | Вход |
USD: 26,87 0,0000  EUR: 29,92 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 02 июня 2019 22:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Раде назвали возможную дату рассмотрения изменений в законе о публичных закупках
В Раде назвали возможную дату рассмотрения изменений в законе о публичных закупках
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12000
Версия для печати

МИД РФ: снос памятника Жукову в Харькове - серьезный вызов для новой власти Украины

МИД РФ: снос памятника Жукову в Харькове - серьезный вызов для новой власти Украины

КИЕВ. 2 июня. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье назвала снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и включение Владимира Познера в базу данных сайта “Миротворец” “серьезным вызовом” для новой власти Украины, пишет УНН.

“Включение Владимира Познера в списки “Миротворца” и снос памятника Жукову в Харькове — серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении “Осудить нельзя промолчать”, — написала она на своей странице в Facebook.

Стоит напомнить, в Харькове активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Так, активисты повалили памятник Жукову. Силовики пытались остановить их, но те с помощью лестницы и веревки повалили постамент. На месте бюста установили украинский флаг. Сам бюст разбивали на части и пытались сбить буквы с постамента.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.