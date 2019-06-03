НАПК проверило всех нардепов на конфликт интересов

КИЕВ. 3 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило всех народных депутатов VIII созыва на соблюдение требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, наибольшее количество протоколов о нарушениях составлены в отношении внефракционных народных избранников. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

"НАПК осуществило мониторинг за выполнением народными депутатами VIII созыва требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также проверило соблюдение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности", - сообщили в агентстве.

По результатам мониторинга уполномоченные лица НАПК, как отмечается, выявили нарушения требований статьи 36 Закона Украины "О предотвращении коррупции" о передаче в управление предприятий или корпоративных прав у 2 депутатов и признаки нарушения 14 народными депутатами Украины требований ч.3 ст. 14 Закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции" (действующий на день получения статуса народными депутатами VIII созыва).

Также указано, что составлено 38 протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушений 23 народными депутатами требований закона Украины "О предотвращении коррупции" по следующей квалификации:

статья 172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) - 29 протоколов

14 протоколов - нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов во время участия в принятии решений на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины

15 протоколов - нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в связи с использованием своего статуса народного депутата и предоставленных полномочий в частных интересах, путем направления депутатских обращений и запросов

статья 172-4 КУоАП (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности) - 7 протоколов, из которых:

2 протокола составлено за нарушение установленных законом ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью или предпринимательской деятельностью

5 протоколов составлено за нарушение ограничений относительно вхождения в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли

статья 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков) - 1 протокол

статья 188-46 КУоАП (невыполнение законных требований (предписаний) НАПК) - 1 протокол.

"Наибольшее количество протоколов составлено в отношении внефракционных народных избранников - 9 депутатов, второе место занимают депутаты от фракций партии "Блок Петра Порошенко" и политической партии "Народный фронт" - по 5 депутатов, 2 депутата от фракции политической партии "Оппозиционный блок" и по одному депутату от Радикальной партии Олега Ляшко и группы "Партия "Видродження", - указали в НАПК.

Напомним, НАПК выявило в декларациях нардепов недостоверные сведения на 8,5 млрд грн.