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Понедельник, 3 июня 2019, 10:55 • Тарас Джмиль • 8985
Зеленский уволил заместителя главы СБУ
КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины, сообщает УНН.
"Уволить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в Указе № 349/2019.
Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский назначил И.Баканова первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
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Источник: УНН